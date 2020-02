Open Arms, Tribunale ministri: Salvini trattenne minori per 10 giorni

di ddn/abf

Roma, 4 feb. (LaPresse) - L'allora Ministro dell'interno, Matteo Salvini, secondo il tribunale dei ministri di Palermo ha violato la legge Zampa "che prevede espressamente il diritto dei minori non accompagnati di essere accolti in strutture idonee e di ottenere il permesso, vietandone in modo assoluto il respingimento e l'espulsione". È quanto si legge sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader leghista ora all'esame del senato. "Il Ministero era stato infatti informato sin dal la 8-8-2019 della presenza a bordo della Open Arms di diversi minori non accompagnati e tuttavia dalla documentazione acquisita emerge che lo sbarco dei Minori venne autorizzato soltanto in data 17-8-2019 ed effettuato il giorno successivo e, comunque, seguito del fermo intervento della procura e del tribunale per i minori di Palermo" si spiega nella documentazione arrivata da Palermo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata