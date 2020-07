Open Arms, Toti: Più grave crisi di sempre e Parlamento pensa a Salvini

di mad

Milano, 30 lug. (LaPresse) - "Sono in coda in autostrada da un'ora a Genova Aeroporto. Neppure lo spazio per far passare un'ambulanza. Sulle nostre coste sono ripartiti gli sbarchi, le nostre crociere sono ancora ferme, ma si pensa ad una nave per ospitare i migranti. Stiamo affrontando la più grave crisi economica di sempre, ma in Parlamento oggi si vota per processare Salvini per il suo operato da Ministro. A voi pare normale?". Così su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

