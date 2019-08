Open Arms, Salvini: Continuerò a difendere confini, no allo sbarco

di ddn/abf

Roma, 14 ago. (LaPresse) - "Continuo e continuerò a negare lo sbarco a chi pretende di portare dei clandestini sempre e solo in Italia. La Open Arms, nave spagnola di ong spagnola, era in acque maltesi e non si capisce perché un giudice italiano possa consentire l'ingresso nelle nostre acque. Io, a nome del popolo Italiano, continuo e continuerò a difendere i confini. Se qualcuno la pensa diversamente, se ne assuma la responsabilità". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

