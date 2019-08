Open Arms, Salvini a Conte: Spagna si occupi dei minori

di abf

Roma, 15 ago. (LaPresse) - "Ritengo che la Spagna, stato costiero che ha giurisdizione sulla Open Arms, compreso per ciò che riguarda la tutela dei diritti delle persone a bordo, andrebbe investita della questione posta nella nota che si riscontra, dovendosi, di contro, ritenere violata la normativa internazionale citata ove tale Stato disconoscesse di avere responsabilità rispetto alla protezione dei minori non accompagnati che si trovano al momento a bordo della nave". E' quanto ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera al premier Giuseppe Conte.

