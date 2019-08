Open Arms, Ong: Scendono 8 migranti, necessitano assistenza urgente

di lrs

Milano, 19 ago. (LaPresse) - "La situazione a bordo si complica ogni minuto. Autorizzato lo sbarco di 8 persone che necessitano di assistenza urgente e di un accompagnatore. Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo non è in grado di entrare in empatia con il dolore degli altri". Lo annuncia su Twitter Open Arms, la cui imbarcazione è al largo di Lampedusa da oltre due settimane.

