Open Arms, Giunta regolamento rinvia voto su Salvini

Roma, 27 feb. (LaPresse) - La Giunta del regolamento del Senato ha approvato il rinvio del voto in Giunta delle immunità su Matteo Salvini in riferimento all'autorizzazione a procedere per la vicenda Open Arms.

