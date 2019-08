Open Arms, De Falco: Procura impedisca reato anche con forza pubblica

di dab

Milano, 16 ago. (LaPresse) - "La procura indaga per sequestro di persona e abuso d'ufficio. Speriamo basti come deterrente per il futuro, ora. Ma, se si ritiene che sia in atto un sequestro di persona, l'autorità giudiziaria dovrebbe impedire che il reato sia portato ad ulteriore compimento, intervenendo anche con la forza pubblica". Lo scrive su Facebook il senatore ex M5S, ora al gruppo Misto, Gregorio De Falco.

