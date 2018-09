Olimpiadi 2026, Giorgetti: Lombardia-Veneto? Avanti con loro oneri

di acp/abf

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Se Lombardia e Veneto vogliono andare insieme, se ne faranno carico loro anche in termini di oneri. In caso di candidatura tridente il governo avrebbe messo le garanzie, in questo caso non ci saranno ma dovranno fornirle loro. Se non ci sono spese per il Governo, perché dovremmo ostacolare questa proposta? Se hanno la possibilità, naturalmente dovranno valutarla con il Coni secondo le regole del Comitato olimpico internazionale". Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine dell'audizione in Senato.

