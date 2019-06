Olimpiadi 2026, Conte: Profonda convinzione italiani in questo progetto

di dab/amr

Losanna (Svizzera), 24 giu. (LaPresse) - "Se oggi sono qui, di fronte a voi, è grazie all'entusiasmo, la dedizione e l'impegno di tutta Italia. È grazie alla profonda convinzione di tutti i cittadini italiani in questo progetto. Se l'Italia sarà scelta per ospitare i Giochi olimpici, a partire da questa sera lavoreremo alecremente affinché l'evento possa essere ricordato nella storia dello sport". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Losanna, nel discorso di presentazione della candidatura italiana, con Milano e Cortina, per le Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali del 2026.

