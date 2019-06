Olimpiadi 2026, Conte: Ocasione importante, ma manteniamo giuste proporzioni

di amr/abf

Losanna (Svizzera), 24 giu. (LaPresse) - "Abbiamo storia, ricchezza e tanto da offrire. E' un esame, c'è un verdetto, ma manteniamo le giuste proporzioni. Non è un momento in cui l'Italia dimostrerà tutta se stessa senza appello, insomma. E' un'occasione importante per il Paese". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Losanna per la 134/a sessione del CIO, dove sosterrà la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026.

