Olimpiadi 2026, Conte: Governo determinato a sostenere progetto

di dab/amr

Losanna (Svizzera), 24 giu. (LaPresse) - "Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero Paese, il nostro Paese. Non soltanto il governo, ma anche le Regioni e le città sono pienamente determinate a sostenere questo progetto con tutte le garanzie necessarie". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Losanna, nel discorso di presentazione della candidatura italiana, con Milano e Cortina, per le Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali del 2026.

