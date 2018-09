Olimpiadi 2026, Chiamparino: C'è ancora tempo, faccio mio appello

di vln

Milano, 19 set. (LaPresse) - "Faccio mio l'appello del governatore Zaia, c'è ancora tempo". Così il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, intervenendo a Radio Anch'io, sulla candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026. "La sindaca Appendino ha mandato quella lettera a fronte della richiesta di Milano di essere capofila - ha spiegato - Se il problema è il posizionamento nel logo non c'è problema". "Credo - ha poi precisato - che Appendino voglia le Olimpiadi, ha fatto una forte battaglia per averle. A queste condizioni, che ci sia una candidatura a tre e non una sola, non vedo perchè non dovremmo riprendere il discorso. Noi, con i sindaci delle valli, siamo pronti a fare la nostra parte".

