Olimpiadi 2026, Appendino: "Da irresponsabili andare avanti alla cieca. Torino non c'è perché manca trasparenza"

"Mercoledì mattina il presidente Zaia e molti altri soggetti mi hanno chiesto di 'rientrare nella partita'. Ecco cosa penso. Per me è fondamentale e imprescindibile che sia fatta la massima e totale chiarezza su chi finanzia l'evento e come. Se si vuole portare avanti l'ipotesi di Olimpiadi senza fondi statali ma sostenute da Regioni e privati si chiarisca prima chi mette quanto, altrimenti è da irresponsabili andare avanti alla cieca. Non si prendono impegni a scatola chiusa". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, spiega su Facebook la propria posizione sulla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026.

"Torino - aggiunge Appendino - non c'è perché la proposta manca di chiarezza e trasparenza. Vogliono garantire e finanziare le Regioni? Se sì, quali e in che misura? Vorrei ricordare che nell'attuale versione del masterplan sono previsti eventi anche in Trentino. Si vogliono finanziare le Olimpiadi tramite capitali privati? Quali? Sono domande che ad oggi non trovano risposta. Chiudo sottolineando che ogni altra polemica o tentativo di addossare le colpe, non mi appartiene".

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, non vuole rinunciare alla candidatura ai Giochi del 2026. "Noi osserviamo. C'è stata una riunione tecnica che era già prevista. Vediamo gli sviluppi, ma la considerazione che ha fatto Fontana è giusta: se una si fa indietro, perché devono rinunciare anche le altre due? - ha detto a Radio Capital a Ciro Massimo - Torino? Non posso parlare a nome della sindaca, le ho chiesto di vederci a Roma con gli altri e lei mi ha detto con gentilezza 'se mi chiami a Roma vengo sempre, ma noi siamo sulle nostre posizioni'". E ancora. "Ho parlato con Chiara Appendino, con cui i rapporti sono molto più che buoni. Auspico ancora oggi che ci possa essere un ripensamento, ma la vedo complicata. Le altre due regioni vogliono invece andare avanti. Nel momento in cui Torino si chiama fuori, sono fuori tutte le altre città piemontesi, da Sestriere a Pinerolo", ha quindi avvertito il numero uno del Coni. A chi gli fa notare delle distanze fra Sestriere e Cortina, Malagò ha replicato: "Quando andremo fra quattro anni in Cina, le distanze che faremo da Pechino per andare a vedere l'alpino saranno molto maggiori di Cortina-Sestrierre".

Nel dibattito si inserisce anche il vicepremier Luigi Di Maio che precisa a Radio24: "Se Veneto e Lombardia vogliono vadano avanti, ma lo Stato non deve metterci un euro. È chiaro a tutti che avere mete olimpiche a centinaia di chilometri di distanza porterà problemi".

Per Malagò "gli italiani sono particolari e non riuscono a fare una cosa normale. Il mancato appoggio del governo sicuramente complica tutto. Tutte queste discussioni, queste anomalie, avvengono un anno prima del voto per l'aggiudicazione di una cosa che dovrebbe avvenire fra otto anni. È una cosa di difficile comprensione. Ci sono molti paesi in cui il governo viene sostituito da privati o da regioni. Los Angeles non ha avuto la firma di Trump ma quelle di multinazionali appoggiate da enti locali. Questo da noi non è mai accaduto", ha spiegato ancora il numero 1 dello sport italiano a Radio Capital. "Perché si è litigato? Credo che ci sia di mezzo la politica, a tutti i livelli. In un paese normale, bisognava andare al voto fra le tre città, dopo il voto si doveva tutti puntare a vincere contro Stoccolma e Calgary. Ma da noi non è così. Se rinunciamo, perdiamo quasi un miliardo che arriverebbe dal Cio. Oggi abbiamo una giunta esecutiva a Bologna, parleremo di questa ipotesi nuova con Milano e Cortina. Negli ultimi 20, 30, 40, 50 anni, tutti i paesi hanno avuto una parte in causa nelle vicende olimpiche. Tranne noi, malgrado le intenzioni e i presupposti, e una fortissima credibilità internazionale", ha ricordato.

