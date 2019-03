Olimpiadi2026, Salvini: Se Governo trova soldi per Atp li troverà per Giochi

di npf

Roma, 11 mar. (LaPresse) - "Sono straconvinto che le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione eccezionale non per solo per la Lombardia e il Veneto ma per l'Italia intera, perché saranno una vetrina delle nostre bellezze. Penso che l'impegno del governo debba esserci. Se si trovano i fondi per il torneo di Tennis di Torino, che è bello e importante, è ovvio che per un progetto ben più ambizioso lo stesso Governo dovrà trovare i fondi adeguati, visto che c'è anche il precedente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Bergamo, al termine del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica.

