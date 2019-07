Ok del Senato al Codice Rosso

Il "Codice rosso" è legge. Via libera definitivo, con l'ok in Senato, al provvedimento sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Approvato con 197 sì e 47 astenuti, tra i quali membri di Leu e Pd. Prevista una corsia preferenziale per velocizzare le indagini: la vittima dovrà essere sentita entro 3 giorni dalla denuncia. Per la violenza sessuale le pene salgono a 6-12 anni. Per lo stalking si passa da 6 mesi a 5 anni. "La legge sul Codice Rosso è stata approvata in via definitiva dal Senato”, ha dichiarato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Sono tutti passi avanti fondamentali per proteggere le donne e i loro figli. Oggi lo Stato dice ad alta voce: 'Le donne non si toccano'".