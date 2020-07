Nuovo Ponte Genova, Bucci: "Penso alle vittime e alle loro famiglie"

(LaPresse) "Il primo è per le 43 vittime e le loro famiglie". Così il Sindaco di Genova e Commissario Straordinario per il Ponte Marco Bucci, intervenendo dal palco alla serata 'Il Nuovo Ponte di Genova: Costruire il Futuro', promossa da Webuild in collaborazione con Fincantieri, ed organizzata da Webuild, nel cantiere del Nuovo ponte di Genova. "Poi penso alla città di Genova e ai suoi 600 mila cittadini, che hanno sofferto la caduta del Ponte", ha aggiunto il primo cittadino.