Nuovo Dpcm, Salvini: "Conte non all'altezza"

Il leader della Lega in una diretta su Instagram critica le nuove chiusure: "Stiamo facendo l'impossibile per evitare uno scempio"

Matteo Salvini torna a criticare il nuovo Dpcm che impone nuove chiusure, soprattutto nelle aree rosse, cioè in Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta. "Stiamo cercando di fare il possibile e l'impossibile per evitare uno scempio, un errore, stiamo lavorando a ogni soluzione possibile con sindaci, imprenditori, sindacati, artigiani", ha dichiarato il leader della Lega in una diretta Instagram. Il numero uno del Carroccio all'attacco del presidente del Consiglio: "Conte non è all'altezza - dice - e nemmeno la ministra dell'Istruzione Azzolina".

"Ho parlato stamattina con Fontana che mi dice che non è possibile lavorare così e che anche se i dati migliorano, rimani in zona rossa fino al 3 dicembre, per un mese non si tocca palla. Così si mette in ginocchio un intero paese", aggiunge ancora Salvini, riproponendo poi le "cure a domicilio con tutti i farmaci a disposizione" e "tamponi a domicilio" come soluzione per il contenimento del contagio.

