Nuova Zelanda, Di Maio: Cordoglio per vittime, Italia vicina a famiglie

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Il mio pensiero e il mio cordoglio per le 49 vittime di #Christchurch. L'Italia è vicina a tutte quelle famiglie che oggi hanno visto una persona cara andarsene o ferita per mano del terrorismo. Mi unisco al loro dolore". Lo scrive su Twitter il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, commentando gli attacchi terroristici in Nuova Zelanda.

