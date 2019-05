Nugnes: Voto su Di Maio tomba di ogni revisione, ho dato troppo a M5S

di dab

Milano, 29 mag. (LaPresse) - "Se su Luigi hanno investito quasi 50 mila euro solo tra marzo e maggio, solo per sponsorizzazioni Facebook... se Rousseau serve solo a ratificare e a controllare il consenso... questa scelta è la tomba di ogni tentativo di revisione. Sono stata tentata al pensiero di venire stasera alla congiunta, ma a questo punto ritengo davvero di aver già dato troppo a 'questo' M5S". Lo scrive in un post su Facebook intitolato "La gabbia perfetta", la senatrice pentastellata, Paola Nugnes, commentando la decisione di Luigi Di Maio, di far votare gli iscritti sulla piattaforma Rousseau la sua conferma a capo politico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata