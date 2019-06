Nugnes: Rimpasto gravissimo. Via Toninelli-Grillo? Sarebbe resa M5S a Lega

di dab

Milano, 12 giu. (LaPresse) - "Rimuovere Toninelli dalle Infrastrutture e Grillo dalla Sanità sarebbe per il M5S la dichiarazione di resa incondizionata alla Lega. Non solo il Cdm licenzia ieri per Salvini un discutibilissimo e orrido decreto Sicurezza 2, ma lascia trapelare la disponibilità di cedere due ministeri di importanza strategica". Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Nugnes. "La posizione di Toninelli su infrastrutture e quindi su grandi opere, compresa la Tav, e quella della Grillo sulle autonomie in materia sanitaria, sono note e sono a rigorosa garanzia di principi del m5s - aggiunge -. Sopratutto su Autonomie, sopratutto sulla Sanità, esprimo tutta la mia preoccupazione di cittadina prima che di parlamentare. La posizione sulle Autonomie è molto importante resti entro i dettati costituzionali di cui al titolo V, letti nell'assoluti rispetto dell'articolo 5. Sarebbe gravissimo sostituire un ministro 5stelle al ministero della sanità con un ministro della Lega", conclude Nugnes.

