Notre-Dame, Mattarella a Macron: Italia si stringe con amicizia a Francia

di dab/ddn

Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Seguo con angoscia le notizie dell'incendio che sta devastando in queste ore la Cattedrale di Notre-Dame, tesoro storico che nei secoli ha custodito un eccezionale patrimonio artistico di immenso significato per la Francia, per l'Europa e per la cultura del mondo. In queste ore drammatiche l'Italia intera si stringe con sincera amicizia e vivissima partecipazione al popolo francese. Il nostro pensiero va a quanti in queste ore si stanno adoperando, a tutti i livelli, per domare le fiamme e preservare, nella misura del possibile, questo straordinario simbolo di Parigi. Le giungano, signor Presidente, le espressioni della solidarietà degli italiani tutti e mia personale". Lo scrive il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata