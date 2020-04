Nomine, Corrao (M5S): Non abbiamo giustificazioni per conferma Descalzi

di dab

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "Non ci sono giustificazioni nella gestione di determinate cose, che hanno portato al 'pacchetto' Von der Leyen-Lagarde. Non ci sono giustificazioni sulla conferma di Descalzi o l'inserimento di Federica Guidi e 'Ciaone' (Ernesto Carbone, ndr) nei cda delle più importanti società partecipate dello Stato". Lo dice l'eurodeputato M5S, Ignazio Corrao, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

