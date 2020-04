Nomine, accordo pronto su rinnovi board partecipate: nessuna 'sorpresa'

di dab

Roma, 20 apr. (LaPresse) - Sarebbe praticamente fatta la lista di nomine alle società partecipate. A quanto si apprende, infatti, ci sarebbe l'intesa per i rinnovi dei consigli di amministrazione di Enel, Poste, Monte dei Paschi, Leonardo, Terna, Eni ed Enav. Non ci sarebbe nessuna 'sorpresa' rispetto ai nomi circolati in queste ore.

