Navigator, Di Maio: Oggi inizia rivoluzione in mondo lavoro

di acp/scp

Roma, 31 lug. (LaPresse) - "Oggi inizia una rivoluzione nel mondo del lavoro, mettiamo un tassello fondamentale che è quello dei navigator. Molti giovani italiani quando arriveranno ai centri dell'impiego non troveranno umiliazione ma un'opportunità". Lo dice il ministro Luigi Di Maio a margine del giorno di formazione per navigator a Roma. "Abbiamo mantenuto un'altra promessa. Sono stato preso in giro, ma questi ragazzi sono gli alfieri di un nuovo modo di portare avanti le politiche attive in Italia", agggiunge.

