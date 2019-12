Natale, Mattarella: Ritrovare speranza di fronte a tragedie e iniquità

di scp

Milano, 17 dic. (LaPresse) - "In un contesto internazionale dove troppo numerosi permangono i motivi di preoccupazione per le tante tragedie e le iniquità che affliggono l'umanità, la ricorrenza del santo Natale ci invita a ritrovare le giuste ragioni di speranza grazie a un messaggio universale di fraternità e di condivisione. Con questi sentimenti, Santità, nella ricorrenza del suo compleanno e in vista delle prossime festività natalizie le rinnovo i più fervidi auguri di benessere personale e di feconda prosecuzione del suo altissimo magistero". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco per il suo 83esimo compleanno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata