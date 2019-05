Napoli, Salvini: Bene arresti, nessuna tregua per camorristi e criminali

di npf

Roma, 10 mag. (LaPresse) - "Complimenti a Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 maggio, per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica: nessuna tregua contro camorristi e criminali, lo Stato e i napoletani vinceranno la sfida. Lo Stato risponde con i fatti e non con le parole". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

