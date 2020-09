Napoli, Salvini bacia il rosario dopo il comizio in piazza Matteotti

"Gente delusa da altri ci dà fiducia, la Campania è una partita difficile ma nulla è impossibile per me, c'è voglia di cambiamento". Così Matteo Salvini dopo il comizio in piazza Matteotti in vista del voto delle Regionali. Sul palco il leader leghista, acclamato dalla folla, ha baciato il rosario