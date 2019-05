Napoli, Salvini a De Magistris e Renzi: Rispondiamo con fatti, morti calano

Roma, 6 mag. (LaPresse) - Calano i delitti commessi in Italia. -15% nel raffronto tra il 2018 e il 2019 (omicidi -12,2%, tentati omicidi -16,2%, violenze sessuali -32,1%, rapine -20,9%, furti -15,1%. Dati della direzione centrale della Polizia criminale) e i numeri migliorano anche a Napoli e provincia. E' quanto sottolineano fonti del Viminale. Da quando c'è questo governo con Salvini al Viminale (primo giugno 2018-30 aprile 2019) gli omicidi a Napoli sono stati 14, di cui 5 di camorra - sottolineano le stesse fonti - Negli ultimi dieci mesi di governo Gentiloni e con Minniti ministro (primo maggio 2017-31 marzo 2018) gli omicidi in città erano stati 17, di cui 12 di camorra. Negli ultimi dieci mesi di governo Renzi e con Alfano ministro (dal primo febbraio 2016 al 31 dicembre 2016) gli omicidi a Napoli furono 34, di cui 28 di camorra. Un trend confermato anche in provincia: con Salvini 7 omicidi di cui 5 di camorra, negli ultimi dieci mesi di Gentiloni-Minniti furono 17 di cui 12 di camorra, con Renzi-Alfano 22 morti di cui 9 di camorra.

Totale morti a Napoli e provincia: con Salvini 21 (di cui 10 di camorra), con Gentiloni-Minniti 34 (di cui 24 di camorra), con Renzi-Alfano 56 (di cui 37 di camorra).

Una tendenza confermata anche dai ferimenti, viene sottolineato. Nei primi dieci mesi di Salvini al Viminale, a Napoli e provincia si sono registrati 158 feriti di cui 29 di camorra, negli ultimi dieci mesi di Gentiloni-Minniti furono 220 e 35, con Renzi-Alfano 234 e 52.

"Dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio, ma agli insulti di De Magistris e Renzi rispondiamo con i fatti e con le statistiche. Un altro 'fatto' è l'assunzione di 8mila donne e uomini per le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco, che ci aiuteranno ancora di più a contrastare i criminali. E con il Decreto sicurezza abbiamo dato più fondi e poteri agli amministratori locali: infatti il Comune di Napoli ha potuto assumere 53 nuovi vigili. De Magistris faccia il sindaco e Renzi faccia il senatore: i napoletani e i fiorentini meritano di più". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

