Napoli, Ruotolo eletto senatore

Sandro Ruotolo è stato eletto senatore alle suppletive nel collegio uninominale di Napoli 7, organizzate dopo la morte del senatore del M5S Franco Ortolani. Il giornalista, sostenuto dal PD e dal movimento del sindaco Luigi de Magistris, ha ottenuto il 48,4 per cento dei voti. Bassissima l'affluenza, sotto il 10%. "Ora la sinistra torni a occuparsi delle periferie che sono state totalmente abbandonate", il primo commento di Ruotolo che vive sotto scorta per le minacce ricevute dalla camorra per le sue inchieste sui rifiuti tossici in Campania.