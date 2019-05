Napoli, Figlio boss: Salvini metta via disprezzo e venga qui a vedere

Roma, 6 mag. (LaPresse) - "Il ministro Salvini dovrebbe parlare con meno arroganza, con meno distacco", lo dice Antonio Piccirillo, figlio del boss Rosario, a Daily Capital, su Radio Capital.

"Ogni persona che vuole fare qualcosa per gli altri dovrebbe scendere in piazza e non nascondersi dietro a migliaia di persone, dovrebbe stare con i giovani e parlare, vedere, capire quali sono le realtà di Napoli", dice Piccirillo, che ieri è intervenuto alla manifestazione anticamorra, "Certe cose non vanno viste dalla distanza e con un certo disprezzo: devi scendere, devi venire qua, devi parlare con noi, perché noi siamo il futuro di questa città e vogliamo il bene di questa città. Metta via il disprezzo e l'arroganza e venga a Napoli, a vedere cosa viviamo".

