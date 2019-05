Napoli, Di Maio: Grazie a forze ordine, preghiamo sempre per Noemi

di dab

Milano, 10 mag. (LaPresse) - "Grazie a nome del governo alle forze dell'ordine e alle autorità per l'arresto dell'uomo che avrebbe sparato alla piccola Noemi e del suo complice. Preghiamo sempre per lei e per chi soffre ancora. Questi delinquenti devono pagare. Napoli non sono loro, Napoli merita altro". Lo scrive su Twitter il vicepremier, Luigi Di Maio.

