Napoli, Conte: Sfida di tutti per una nuova scuola a Scampia

di dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Non è una sfida della ministra Azzolina o mia, ma una sfida da vincere tutti insieme, dirigenti, sindacati, forze politiche e amministrazioni locali, per una nuova scuola a Scampia". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata