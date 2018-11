Muos, fonti Difesa: Unica voce è quella del Governo

di egr

Roma, 1 nov. (LaPresse) - “La linea sul Muos è molto chiara e in questi giorni il governo è al lavoro sul dossier. Qualsiasi altra esternazione o posizione assunta da esponenti non appartenenti all'esecutivo è da considerarsi espressione del singolo soggetto politico, non del ministero della Difesa e men che meno del governo. L'unica voce ufficiale sul tema è e sarà quella del governo”. Lo precisano fonti della Difesa in replica al deputato dell'Ars Giampiero Trizzino (M5S) che annuncia come il Governo smantellerà il Muos (il radar Usa presente in Sicilia) e che il vicepremier Luigi Di Maio lo annuncerà a breve.

