Msf: Soccorsi 50 migranti a largo Libia, anche 12 minori e donna incinta

di dab

Milano, 8 set. (LaPresse) - "Abbiamo appena soccorso 50 persone da una barca in pericolo in acque internazionali al largo della costa libica. Tra loro 12 minori e una donna incinta. Il soccorso è durato 3 ore. Ora sono tutti al sicuro a bordo della Ocean Viking". È quanto si legge in un tweet pubblicato sull'account ufficiale di Medici senza frontiere Italia.

