Mps, a inizio 2020 presentazione piano dismissione partecipazione Mef

di dab

Roma, 29 dic. (LaPresse) - "I servizi della Commissione europea e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta delle autorità italiane, hanno concordato di posticipare all'inizio del 2020 la presentazione del piano di dismissione della partecipazione del Ministero nella Banca Monte dei Paschi, alla luce e in linea con l'interlocuzione in corso in merito a un'operazione di derisking della banca". È quanto si legge in una nota del Mef.

