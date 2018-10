Mozione anti-aborto, Pillon: "Tutte le città dovrebbero fare come Verona". Lettera a Martina per espellere capogruppo Pd

Continua a far discutere la mozione anti-aborto approvata dal Consiglio comunale di Verona. Dalla parte dei sostenitori si schiera il senatore leghista, Simone Pillon, che si chiede il perché di tanta indignazione "se il comune scaligero, nel pieno rispetto della legge decide di aiutare le donne in difficoltà a proseguire la gravidanza". "A norma di legge - prosegue - dovrebbero farlo tutti i comuni. Sbaglio? Nell'art. 1 della 194/1978 lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite", continua il senatore ribadendo che "lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite".

Nel frattempo prosegue la bufera sulla capogruppo dem di Verona, Carla Padovani, dopo il suo voto favorevole alla mozione. Sul punto alcuni militanti della sezione Pd di Tor Bella Monaca di Roma insieme al responsabile organizzazione del Pd di Padova, Gianluca Gaudenzio, hanno scritto una lettera alla Commissione Garanzia del Pd Veneto, al segretario del Pd Maurizio Martina e al Collegio dei garanti per chiederne l'espulsione dal partito. "La legge 194, la difesa delle donne, l'autodeterminazione delle donne e la loro maternità consapevole non si toccano - si legge - Abbiamo aderito a questo partito sposando determinate cause e battaglie. Abbiamo aderito ad una chiara identità politica ed a valori che non sono negoziabili". La missiva cita le parole di Martina: "Chi vuole ricacciare il paese nel passato degli aborti clandestini deve sapere che tutto il Pd si è battuto e si batterà sempre per difendere questa conquista di civiltà a tutela della libertà e della salute delle donne. Non può esserci nessuna ambiguità su questo punto tanto più oggi di fronte alle provocazioni di alcuni esponenti della maggioranza di governo che immaginano per l'Italia un ritorno al Medioevo". Per questo "condividiamo pienamente questo pensiero ma i comunicati non sono sufficienti. Su temi come questi la linea del partito non solo deve essere chiara ma anche rispettata. Riteniamo che l'espulsione della capogruppo del Pd Verona non sia solo atto dovuto ma indispensabile per tutelare tutte le militanti e tutti i militanti".

I militanti romani continuano: "Non è possibile tollerare che, in un momento storico nel quale i diritti sono già messi a rischio da questo governo, un capogruppo del nostro partito possa votare una mozione proposta da una maggioranza che sostiene un sindaco vicino ad ambienti di estrema destra e alle medioevali posizioni del ministro Fontana contro il diritto delle donne all'autodeterminazione. Una mozione - si legge ancora nella lettera - che al suo interno trova affermazioni quali 'uccisioni nascoste prodotte da pillole abortive e dall'eliminazione di embrioni umani sacrificati nelle pratiche della procreazione medicalmente assistita'".

Carla Padovani, sostengono i dem di Tor Bella Monaca, "non solo non può essere capogruppo del Partito Democratico non rappresentando la linea politica del partito, ma non crediamo possa restare in questo partito. come noi. Noi che davanti ad un partito così indegnamente rappresentato, tra partito e donne scegliamo le donne. Noi che abbiamo aderito al Pd avendo chiare le nostre battaglie e posizioni su determinati temi che no, non sono negoziabili. In un partito dove la Padovani fa la capogruppo non c'è posto per tutti noi".



