Morte Aiuti, donna del bacio: "Dispiace non abbia visto il voltafaccia di Grillo sui vaccini"

"Spero che le autorità vengano a dargli l'ultimo saluto: lo merita". Così Rosaria Iardino, alla camera ardente per l'immunologo Fernando Aiuti, scomparso alcuni giorni fa, allestita nel Policlinico Umberto I di Roma. La donna, protagonista della celeberrima foto del bacio con cui Aiuti voleva dimostrare la non trasmissibilità dell'Hiv con la saliva, ha commentato: "Mi spiace che non abbia assistito al voltafaccia di Beppe Grillo sui vaccini".