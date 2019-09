Morra: Salvini mi querela, ma per difendersi falsifica informazioni

di dab

Milano, 25 set. (LaPresse) - Matteo Salvini mi querela. 'Io non ho mai querelato nessuno. L'unico che ho deciso di portare in tribunale è quel cretino di Nicola Morra', ha detto. Poi, come spesso fa per difendere le sue posizioni, falsifica le informazioni: 'Ma dico io è possibile dire che chi bacia il rosario manda dei messaggi alla 'ndrangheta?'. Caro ex ministro, usi la solita vecchia ed ipocrita tecnica di cambiare le parole da me pronunciate in Aula attribuendomene altre. Puoi trovare tutto, se hai problemi di memoria, su questa pagina o sul sito ufficiale del Senato, sempre che tu sappia accedervi, vista la tua scarsa ottemperanza dei doveri di partecipazione ai lavori del Parlamento per cui sei stato eletto". Lo scrive su Facebook il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra. "Ti ricordo però che il rispetto fra persone, oltre che fra istituzioni, vuole che il titolare dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso abbia un'interlocuzione positiva e rispettosa con chi rappresenta il Parlamento nella veste di presidente della Commissione antimafia, al fine di operare in sinergia con lo stesso per ottimizzare l'azione dello stato contro le mafie", prosegue. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata