Moro, Salvini: Miglior omaggio a vittime è cattura dei terroristi latitanti

di scp

Milano, 16 mar. (LaPresse) - “Esattamente 41 anni fa c'è stata la strage di via Fani e il rapimento di Aldo Moro. Nel dovere del ricordo, non possiamo dimenticare che troppi terroristi assassini, non solo delle Brigate Rosse, sono in giro per il mondo anziché in galera. Uno di loro è Alessio Casimirri, attualmente in Nicaragua e che partecipò alla strage di via Fani: l'altro giorno il Parlamento europeo ha chiesto al Paese del Centro America di restituirci il criminale in fuga. Per lui, come per i troppi terroristi scappati all'estero (nel commando di via Fani c'era anche Alvaro Lojacono, ora in Svizzera), l'Italia è tornata finalmente ad alzare la voce per ottenere giustizia. È il modo migliore per non dimenticare l'orrore, omaggiare le vittime e ribadire che chi sbaglia paga”. Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata