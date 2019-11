Monti a Mattarella: Solida pietra angolare in fase difficile Italia e Ue

di lrs/vln

Milano, 25 nov. (LaPresse) - "Signor presidente della Repubblica, le siamo molto grati di aver voluto onorare oggi, con la sua presenza, l'inaugurazione di questa nuova ala del Campus Bocconi. In una fase difficile per il nostro Paese e per l'Europa, lei rappresenta per noi, italiani ed europei, una solida pietra angolare". Così il presidente dell'Università Bocconi ed ex premier, Mario Monti, ha salutato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ospite dell'inaugurazione del Campus e dell'anno accademico dell'ateneo, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata