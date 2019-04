Monterotondo, proprietario spara a 16enne: Se non fosse entrato in casa...

di dab

Milano, 28 apr. (LaPresse) - Andrea Pulone, il 29enne di Monterotondo che nel tardo pomeriggio di venerdì ha sventato una rapina presso la sua abitazione, è intervenuto ai microfoni de “l'Italia s'è Desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Pulone, nel tentativo di far scappare tre presunti ladri, avrebbe colpito con un colpo di pistola Enrico P., 16enne abanese con un precedente per furto, poi scaricato dai suoi presunti complici intorno alla mezzanotte al Gemelli di Roma in gravissime condizioni. "È stato un evento che uno non si aspetta di poter vivere - ha detto Pulone - sembra qualcosa di lontano che accade solo ai telegiornali e nei fatti di cronaca. Come è accaduto a me poteva accadere al vicino o a mia madre mentre non c'ero. Questo è il fatto che mi ha scosso di più, l'imprevedibilità di un evento simile. I dettagli li stanno raccogliendo gli inquirenti. C'è stata questa intrusione in casa. Ho sentito dei rumori, sono andato a prendere la pistola in cassaforte. Dopo aver preso la pistola dalla cassaforte sono andato verso la stanza dalla quale provenivano i rumori. Ho sentito una resistenza quando ho provato a spingere questa porta. Ho spinto con forza e mi sono trovato di fronte tre persone. Uno reggeva la porta per non farmi entrare e poi ce ne erano altri due. Me li sono trovati davanti con una spranga di ferro".(Segue)

