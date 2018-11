Mit, si dimette commissario per Terzo Valico Romano: presto sostituto

di abf

Roma, 18 nov. (LaPresse) - "Il Commissario di Governo per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, Iolanda Romano, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Romano ha contestualmente lasciato anche la posizione in seno all'Osservatorio ambientale della medesima infrastruttura". Così il Mit in una nota. "Il Mit la ringrazia per l'impegno profuso nel ruolo dal 2015 ad oggi. Il Governo sta valutando le soluzioni per il successore, la cui scelta avverrà in tempi brevi", aggiunge il Ministero.

