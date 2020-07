Missioni, Leu: Voto per parti separate, no finanziamento guardia costiera libica

di ddn/abf

Roma, 7 lug. (LaPresse) - Leu chiede nell'aula del Senato il voto per parti separate del provvedimento che rinnova le missioni internazionali annunciando che "sulla parte che rifinanzia la guardia costiera libica voteremo contro". A dirlo la capogruppo Loredana De Petris, che ha aggiunto "qualora l'aula non dovesse accordare il voto per parti separate, saremo costretti a votare contro anche sulle altre missioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata