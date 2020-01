Missili su basi Usa, Di Maio condanna l'attacco dell'Iran

Luigi Di Maio condanna l'attacco iraniano contro basi americane in Iraq condotto nella notte. Il ministro degli Esteri lo ha fatto in un post su Facebook: "Seguiamo con particolare preoccupazione gli ultimi sviluppi e condanniamo l’attacco da parte di Teheran. Si tratta di un atto grave che accresce la tensione in un contesto già critico e molto delicato", scrive il titolare della Farnesina.

"Intanto dopo il vertice di ieri a Bruxelles e la mia visita in Turchia, oggi sono in viaggio verso Il Cairo, per discutere ancora di Libia e della situazione in corso. Questa sera sarò ad Algeri. L’Ue non può restare immobile, l’Ue non può mostrarsi divisa ma deve parlare con una sola voce", continua Di Maio.

