Mise, Patuanelli prende in mano dossier Alitalia e Ilva

di abf

Roma, 11 set. (LaPresse) - Il neo Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli "ha iniziato ad affrontare i dossier più urgenti sui tavoli del MiSE, Alitalia e Ilva". E' quanto si apprende da fonti del Mise. In questi giorni "si sono svolti incontri anche con i commissari delle due società in amministrazione straordinaria" Il ministro "è contemporaneamente impegnato all'individuazione di tutti gli strumenti e le iniziative volte all'implementazione del Green New Deal".

