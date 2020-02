Milleproroghe,Ceccanti: In aula venerdì,nessun emendamento prescrizione

di egr/ddn

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "I lavori di Commissione sul milleproroghe sono ripresi, finiranno giovedì pomeriggio per andare in Aula venerdì, non pervenuti emendamenti prescrizione. Su quell'articolo, l'8, si dovrebbe votare oggi pomeriggio". Così il deputato del Pd Stefano Ceccanti.

