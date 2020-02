Milleproroghe, Catalfo: Garantito sostegno dipendenti Ilva anche per 2020

di egr

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "L'emendamento al decreto Milleproroghe è già stato depositato e ha ricevuto anche l'ok della Ragioneria generale dello Stato, ora attendiamo solo l'approvazione del provvedimento che avverrà nei prossimi giorni. L'emendamento stesso garantirà la continuità del sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per l'anno 2020, prorogando così misure già in vigore negli anni 2018- 2019”. È quanto precisano il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mario Turco. “Inutile quindi ingenerare preoccupazioni che non fanno bene ad un territorio già segnato da contrapposizioni e polemiche - aggiungono i due esponenti di Governo -. Lavoriamo insieme per costruire e non per dividere”.

