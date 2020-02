Milleproroghe, bocciato 'lodo Annibali' su prescrizione: 49 a 40

Roma, 12 feb. (LaPresse) - Il cosiddetto 'lodo Annibali', che sposta gli effetti della legge Bonafede sulla prescrizione di un anno, non passa il vaglio delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. L'asse Pd-M55-Leu dunque regge e l'emendamento della deputata di Italia viva non passa per 49 voti contrari rispetto ai 40 favorevoli, nonostante l'annuncio del sì dai gruppi di Forza Italia e Lega.

