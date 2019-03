Milano, Salvini: Certificato penale per chiunque lavora con il pubblico

di acp/abf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Già domani manderò una circolare a tutti i sindaci per dire che chi lavora con il pubblico, specie con i minori, porti la fedina penale obbligatoria". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Porta a Porta in merito al sequestro del bus nel milanese. "Se c'è l'imputazione per terrorismo in caso di condanna gli si può revocare la cittadinanza - aggiunge - oltre alle forze dell'ordine ringrazio il ragazzino di 11 anni che ha fatto scattare l'allarme.Ha avuto testa,cuore e coraggio".

