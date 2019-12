Milano, Salvini ai giornalisti: "Potete allontanarvi? Sono qui per i cittadini"

"Chiedo ai giornalisti cortesemente di allontanarsi, io sono qui per i cittadini. Tanto poi tendenzialmente i giornalisti scrivono quello che vogliono". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con un megafono in largo Cairoli a Milano in uno dei gazebo allestiti dalla Lega per raccogliere le firme contro il Mes. Nel giorno in cui si festeggia il patrono della città, il capo del Carroccio ha esordito così: "Innanzitutto buon Sant'Ambrogio e buona Immacolata e viva il presepe, e viva un'Europa che o è cristiana oppure non è".